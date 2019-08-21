Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на один матч за эпизод с оскорблением судьи субботнего матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) Алексея Матюнина.

После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от судей своего ассистента Виллиама-де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать». В воскресенье тренер «Зенита» попросил простить его за это в своем Instagram.

— После матча тренер в оскорбительной форме попросил не общаться с судьей, — сказал Григорьянц на пресс-конференции. — Мы рассмотрели эпизод, Семак лично присутствовал на заседании. Он извинился. Семак лично пытался дозвониться до Матюнина, но тот трубку не брал. Судейский корпус принял извинения. Сегодня Семак еще раз извинился за поведение, не свойственное ему. Более того, он ни как игрок, ни как тренер ни разу не был на заседаниях КДК, Это говорит о том, что он является законопослушным игроком и тренером



Тем не менее, проступок совершен, он носит тяжелый характер, это оскорбление официальных лиц матча. С учетом извинений и личного присутствия Семака наказание следующее: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на 2 матча чемпионата. При этом на 1 матч реально, на 1 — условно. И оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона. (Александр Рогулев)

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