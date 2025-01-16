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Сегодня, 19:55

Селюк: «В России ни один клуб не потянет зарплату Конате»

Сергей Ярошенко
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Эр-Рияда» Мохамеда Конате, высказался о возможном возвращении своего клиента в РПЛ.

«Возвращение Конате в Россию? Сейчас ни один клуб РПЛ не потянет его зарплату, даже «Зенит». У них нет столько денег, сколько есть у саудовских клубов. Мохамед счастлив в «Эр-Рияде», у него контракт на два года. Пока в Россию не планируем», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В России Конате с 2021 по 2024 годы футболист сыграл за «Ахмат» 90 матчей, забил 34 гола и отдал 3 голевые передачи. Также нападающий выступал за «Химки» и «Тамбов».

В этом сезоне 27-летний буркиниец вышел на поле в 13 матчах, забил гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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