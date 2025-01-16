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Лайкин перешел на правах аренды из «Спартака» в «Нефтехимик»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин перешел на правах аренды в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Игрок уже ранее выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/2023. Тогда он сыграл 33 матча, отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами, и был признан лучшим молодым игроком первой лиги.

В этом сезоне 21-летний футболист на правах аренлы выступал за «Енисей». В составе красноярской команды в 12 матчах Мелбет первой лиги Лайкин не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт «Нефтехимика»
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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