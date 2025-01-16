Сафонов о том, что Бителло не приехал на сборы «Динамо»: «В Европе таким занимаются только отмороженные»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Бителло не прилетел на первый сбор московского клуба в ОАЭ.

«Ситуация уже стала конфликтной. Поведение Бителло некрасивое. У него есть контракт, там стоят его подписи, а, значит, надо исполнять. Считаю, каждый должен заниматься своим делом — игрок тренироваться, агент решать вопросы по новому контракту или продаже. А такие демарши... Вот Вагнер Лав любил опаздывать на сборы, так ему Газзаев штрафы давал за каждый день прогула — вот он и перестал. В Европе это вообще не принято, только самые отмороженные подобным занимаются. В итоге Бителло рискует попасть под дисквалификацию, остаться без денег — зачем это надо?» — цитирует Сафонова «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что 25-летнего Бителло могут оштрафовать на сумму одной зарплаты. Также руководство «Динамо» обещает подать в суд на бразильца, если игрок попытается добиться своего ухода или потребует одностороннего расторжения контракта.