Шикунов: «У «Ростова» большие проблемы, не могут заявить новичков. РФС должен помочь»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию, из-за которой желто-синие не имеют возможности регистрировать новых футболистов.

«У «Ростова» большие проблемы, не могут заявить новичков. На лавке сидит половина состава. Хорошо, что «Ростов» победил в двух прошедших матчах. На что рассчитывал Карпин, не получилось. Вчера вообще молодежь выпустил. Пока у «Ростова» все нормально, но могло быть хуже. Конечно, РФС должен помочь. У них есть связь с ФИФА и УЕФА, они постоянно общаются. Через Прядкина идет общение. РФС должен помочь российскому клубу, тренеру сборной», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

27 июля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб направил деньги за игрока в шведский банк и ждет решения. Также по поводу этой ситуации высказался главный тренер клуба Валерий Карпин перед матчем с «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.