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Шикунов: «У «Ростова» большие проблемы, не могут заявить новичков. РФС должен помочь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию, из-за которой желто-синие не имеют возможности регистрировать новых футболистов.

«У «Ростова» большие проблемы, не могут заявить новичков. На лавке сидит половина состава. Хорошо, что «Ростов» победил в двух прошедших матчах. На что рассчитывал Карпин, не получилось. Вчера вообще молодежь выпустил. Пока у «Ростова» все нормально, но могло быть хуже. Конечно, РФС должен помочь. У них есть связь с ФИФА и УЕФА, они постоянно общаются. Через Прядкина идет общение. РФС должен помочь российскому клубу, тренеру сборной», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

27 июля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб направил деньги за игрока в шведский банк и ждет решения. Также по поводу этой ситуации высказался главный тренер клуба Валерий Карпин перед матчем с «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.

Игровой эпизод матча &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. Карпин хотел выпустить на матч Кубка игроков академии. Но победил «Рубин» с тремя дебютантами в старте

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
ФК Ростов
Александр Шикунов
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 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
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5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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