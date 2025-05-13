Селюк — о возможном снятии очков с «Химок»: «Уже не успеют, всегда можно подать апелляцию»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном снятии очков с «Химок» из-за неуплаты долгов.

«Думаю, они все выплатят. Тут важно лицензирование, очки могут уже не играть никакой роли, если они не получат лицензию. Чемпионат заканчивается уже через десять дней, уже не успеют снять очки, всегда же можно подать апелляцию», — сказал Селюк «СЭ».

По информации Legalbet, «Химки» могут лишиться 3 очков в турнирной таблице РПЛ.

Как сообщает источник, один из заявителей, которому клуб должен деньги, подал заявление и дошел до стадии снятия баллов.

После 28 туров команда набрала 26 очков и занимает 12-ю позицию в лиге.