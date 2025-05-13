Футбол
13 мая, 12:55

Селюк — о возможном снятии очков с «Химок»: «Уже не успеют, всегда можно подать апелляцию»

Александр Абустин
корреспондент

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном снятии очков с «Химок» из-за неуплаты долгов.

«Думаю, они все выплатят. Тут важно лицензирование, очки могут уже не играть никакой роли, если они не получат лицензию. Чемпионат заканчивается уже через десять дней, уже не успеют снять очки, всегда же можно подать апелляцию», — сказал Селюк «СЭ».

По информации Legalbet, «Химки» могут лишиться 3 очков в турнирной таблице РПЛ.

Как сообщает источник, один из заявителей, которому клуб должен деньги, подал заявление и дошел до стадии снятия баллов.

После 28 туров команда набрала 26 очков и занимает 12-ю позицию в лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
  • у химок денег нету на зарплаты все деньги дели на зарплату за декабрь и январь есть вероятность что 3 команды вылетят

    13.05.2025

  • zg

    Салют!Так тут многое зависит когда именно Химки крякнут,ну если вообще крякнут!)От этого будет идти все остальное,если уже по окончанию,то их должна заменить команда из ФНЛ,если до,то есть нюансы и боюсь их даже наши руководы сходу не опишут!)

    13.05.2025

  • zg

    Сейчас из ФНЛ желающих навалом,Орен вылетает напрямую,тут без вариантов,3ья команда снизу без Б найдется!)

    13.05.2025

  • НВ

    дюкову и миллеру надо сохранить Оренбург, поэтому Химкам не выстоять и очки снимут, и в пердив отправят.

    13.05.2025

  • zg

    Хотелось бы сказать,что жаль болельщиков и игроков....Но болельщиков фактически нет,а игроки не потеряются....Я не понимаю,нафига явление под названием Химки нужно в нашем итак многострадальном футболе...

    13.05.2025

  • hovawart645

    Или Воронеж - город жалко.

    13.05.2025

  • hovawart645

    Выбрасывать надо это недоразумение! Пусть остаются те, кто может и хочет играть.

    13.05.2025

  • blue-white!

    Ага, а потом объявят себя банкротом и усё, заколебешься бегать по судам и выбивать свою з/п...

    13.05.2025

  • blue-white!

    Как-то лояльно у нас относятся к таким клубам. В Италии за не выплату з/п - 12, а то и - 15 очков легко. Пусть уж лучше Оренбург играет в РПЛ, чем это химкинское шапито...

    13.05.2025

  • Фирсыч

    Не хотелось бы. Всё должно решаться на футбольном поле!

    13.05.2025

  • Павел Пушган

    Бла бла бла. Никого очков не лишат. Как всегда только поговорят и пообещают деньги вернуть.... потом .... половину..... может быть))))))

    13.05.2025

