Селюк: «Если Николич хорошо работал в «Локомотиве», почему его никто не брал?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении сербского тренера Марко Николича в ЦСКА.

— Я не понимаю эту югославскую направленность, — приводит слова Селюка Metaratings.ru. — Лучше брать российских тренеров. Кто из югославов себя проявил?

— Ивич неплохо себя проявил в «Краснодаре», если смотреть на промежуточные результаты.

— Он никак себя не проявил. Любой тренер под опекой Галицкого будет в пятерке лидеров. Ивич провалил зимнюю предсезонку, вылетел из Кубка. На это обратил внимание Галицкий, сразу убрав тренера. Это было правильным решением.

В целом «Краснодар» мог стать чемпионом, поскольку уступил «Зениту» всего очко. Но где бы Ивич ни работал, его отовсюду выгоняли. Почему он не захотел ехать в Нижний Новгород? Потому что там надо работать. Так что где эти югославы? Если Николич хорошо работал в «Локомотиве», то почему его после этого никто не брал?

Если ты такой хороший тренер, то приди в условный «Шинник» и сделай его чемпионом. Вот это работа. Я брал команды с последних мест, и они проходили в Лигу чемпионов. Именно поэтому меня уважают во всех странах. Если у любого спросить, знает ли он Дмитрия Селюка, вам ответят: «Да». Спросить то же самое про Талалаева — его никто не будет знать.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.