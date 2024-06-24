Селюк: «Если Николич хорошо работал в «Локомотиве», почему его никто не брал?»
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении сербского тренера Марко Николича в ЦСКА.
— Я не понимаю эту югославскую направленность, — приводит слова Селюка Metaratings.ru. — Лучше брать российских тренеров. Кто из югославов себя проявил?
— Ивич неплохо себя проявил в «Краснодаре», если смотреть на промежуточные результаты.
— Он никак себя не проявил. Любой тренер под опекой Галицкого будет в пятерке лидеров. Ивич провалил зимнюю предсезонку, вылетел из Кубка. На это обратил внимание Галицкий, сразу убрав тренера. Это было правильным решением.
В целом «Краснодар» мог стать чемпионом, поскольку уступил «Зениту» всего очко. Но где бы Ивич ни работал, его отовсюду выгоняли. Почему он не захотел ехать в Нижний Новгород? Потому что там надо работать. Так что где эти югославы? Если Николич хорошо работал в «Локомотиве», то почему его после этого никто не брал?
Если ты такой хороший тренер, то приди в условный «Шинник» и сделай его чемпионом. Вот это работа. Я брал команды с последних мест, и они проходили в Лигу чемпионов. Именно поэтому меня уважают во всех странах. Если у любого спросить, знает ли он Дмитрия Селюка, вам ответят: «Да». Спросить то же самое про Талалаева — его никто не будет знать.
ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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