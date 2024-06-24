Два российских клуба интересуются Ндао из «Коньяспора»
Ибрагим Нас, представитель форварда «Коньяспора» Алассана Ндао, рассказал об интересе к игроку со стороны российских клуба.
«Два клуба из России действительно интересуются Ндао. Конкретики нет, но он не против поиграть в России», — приводит слова Наса «Евро-Футбол.Ру».
Ранее Transfer Cephesi сообщал, что «Локомотив» предложил за 27-летнего сенегальца 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне Ндао провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.
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4
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5
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6
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|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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