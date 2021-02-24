Казарцев заявил, что готов пожать руку Шмурнову

Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» высказался об отношении к комментатору матча «Спартак» — «Сочи» Александру Шмурнову. После игры журналист назвал арбитра негодяем.

— Ваша мама в интервью сказала, что написала письмо Шмурнову, он ей ответил и пообещал дать развернутый ответ. Он его дал?

— Персонального ответа не было. Считаю, что тот пост о трех билбордах был ответ всем, в том числе и ей. «Если кто-то обижен — простите. Но я буду и дальше говорить так, как хочу», — вот суть его извинений.

— Вы переслушивали комментарий Шмурнова того матча?

— Да, я неоднократно смотрел ту игру в записи с комментарием и без перемоток. Слушал студию после матча с его участием. Единственное, что я скажу, если человек до мозга костей является фанатом какой-то команды, то в этом ничего такого нет предосудительного, но нужно разделять место для боления и место для работы. Не надо пользоваться служебным положением в эфирной студии. Он обладает оружием, которое бьет не только в того адресата, в которого он метит.

— Шмурнов сказал, что он вам не пожмет руки.

— Ну, ради Бога. Я с ним, кстати, до этого ни разу не встречался. Если он захочет подойти поздороваться, без проблем. Из того же интервью его коллеги недавно узнал, что он имеет какое-то отношение к конструированию летательных аппаратов, заканчивал институт авиации. А я ими управлял в силу своей военной деятельности. Значит он конструировал то, чем я пользовался, может быть.

— Мог бы быть хороший тандем.

— У нас с ним и так замечательный тандем получился.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева