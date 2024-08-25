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Балахнин считает, что «Спартак» стал лучше играть в последних матчах РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, что думает об игре «Спартака» против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«На данный момент, «Спартак» стал лучше, а «Зенит» стал хуже. До этого «Зенит» был пять туров гораздо интереснее, чем в матче с «красно-белыми». «Спартак» же становится всё лучше и лучше, а это очень важно. Команда становится увереннее, игроки становятся увереннее. Тем самым, становится клубом, который может на что-то претендовать. А «Зенит» так и будет претендовать, чуть лучше сыграет, чуть хуже. Тем мне менее, они держат свой уровень», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
3
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
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 Химки 6 1 3 2 9-11 6
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 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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