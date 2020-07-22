Селекция «Динамо» не будет зависеть от попадания команды в Лигу Европы

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после заключительного матча в сезоне рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

— Селекция не будет зависеть от участия «Динамо» в Лиге Европы, — заявил он. — Есть футболисты, которых мы хотим видеть в составе. Переговоры ведутся, надеюсь, скоро они успешно завершатся. «Динамо» необходимо усиление, нам нужно двигаться вперед.

«Динамо» заняло шестое место в РПЛ. Если «Зенит» выиграет Кубок России, то бело-голубые сыграют в Лиге Европы. (Севастиан Терлецкий)