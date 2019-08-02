Сегодня стартует первый сезон Юношеской футбольной лиги

Сегодня матчем между "Краснодаром" и "Чертаново" начнется первый сезон Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), в которой участвуют сильнейшие футбольные школы России.

Специальным гостем встречи станет бронзовый призер РПЛ сезона-2018/2019, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года, вице-капитан сборной России, полузащитник ФК "Краснодар" Юрий Газинский.

ЮФЛ – это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России. Генеральным партнером лиги стал ПАО "Газпром" – компания, которая активно активно поддерживает развитие спорта.

В первом сезоне выступят команды 12 академий, состоящие в основном из игроков 2002 года рождения. Участники лиги выбраны экспертами РФС на основании сводного рейтинга футбольных школ, с учетом результатов, достигнутых в финальных турнирах юношеского первенства России, а также представительства в сборных России.

ЮФЛ будет открытой и объединит в себе команды из разных регионов России.

За первый трофей поборются московские "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Чертаново" и "Строгино", "Зенит" и СШОР "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Краснодар", казанский "Рубин", подмосковный "Мастер-Сатурн" и "Академия Коноплева" из Самарской области.

Игры пройдут в два круга, все команды должны будут сыграть друг с другом дома и в гостях.

Сезон лиги завершится в мае 2019 года, а победитель ЮФЛ получит право представлять Россию в самом престижном европейском турнире – Юношеской лиге УЕФА.

Александр Дюков, президент РФС: "Создание ЮФЛ – это реализация одного из стратегических решений, принятых РФС в рамках развития детско-юношеского футбола, важная часть нашей новой пирамиды по подготовке резерва. Для 16-17 летних ребят нужен был турнир, в котором они могли получать регулярную соревновательную практику высокого уровня в течение года и прогрессировать. Кроме того, мы уверены, что лига станет особенным явлением в футбольной жизни, местом притяжения юных футболистов и болельщиков".