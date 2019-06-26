Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров

В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России. В повестке дня есть соответствующий пункт – особо оговаривается, что правила вступят в силу начиная с сезона-2020/21.

По информации "СЭ", при рассмотрении вопроса на рабочей группе РПЛ и заседаниях комитета профессионального футбола РФС выработано консолидированное мнение: ограничения на иностранцев должны носить заявочный принцип по схеме "8 легионеров+17 россиян", а на поле в конкретном матче смогут выходить все зарубежные футболисты. Для того чтобы привести заявки в соответствие новым требованиям, клубам дан год. (Сергей Егоров)