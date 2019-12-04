Наш «Золотой мяч»: гонка начинается!

«СЭ» запустил голосование на звание лучшего футболиста России 2019 года

Конец года — время подведения итогов и определения лучших. В мире имя победителя уже известно — им стал Лионель Месси. В России гонка за свой «Золотой мяч» только начинается.

Народное голосование — первый из четырех этапов масштабного конкурса, учрежденного в 2016 году. Именно широкий охват выборщиков и делает наш приз уникальным. В ближайшее время выбор сделают:

* 16 тренеров (лучшие специалисты, работавшие в текущем году в РПЛ, плюс легенды нашего тренерского цеха)

* 16 топ-менеджеров (боссы федерации, лиги и клубов)

* 16 журналистов «СЭ»

* простые болельщики, которые первыми начали голосовать на сайте sport-express.ru

Каждый голос важен — согласно системе распределения баллов очки в общий зачет получат пять лучших игроков по итогам народного голосования.

Учитываются выступления игрока за весь календарный год. Голосовать можно за всех футболистов, которые выступали в РПЛ (не важно, россиянин это или легионер), а также за российских легионеров в Европе.

Редакция «СЭ» определила 25 претендентов. Вы можете отдать голос за любого из них либо проголосовать за вариант «кто-то другой» и оставить свою версию в комментариях на сайте. Голосование продлится вплоть до завершения первой части сезона-2019/20, после чего мы подведем итог и наградим победителя.

В прошлом году вне конкуренции оказался форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба. Лучший игрок-2017 — бывший спартаковец Квинси Промес. По итогам 2016-го победил Федор Смолов. Отличная компания!

Пожелаем удачи всем претендентам на звание лучшего игрока 2019 года!