Щетинин: «Карпин правильно говорит, задача «Ростова» — не вылететь»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин назвал задачу команды на новый сезон РПЛ.
«По составу «Ростов» должен быть как минимум в пятерке? Это же только «на бумаге». Надо смотреть на поле. Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача — не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше — посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Щетинина.
Первый матч сезона-2024/25 «Ростов» проведет на своем поле 20 июля против ЦСКА.
В минувшем сезоне ростовчане заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка за 30 матчей.
Источник: РБ Спорт
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