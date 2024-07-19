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Щетинин: «Сменил имидж, потому что стало жарко»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, почему решил ходить с короткой стрижкой. В прошлом сезоне футболист носил длинные волосы.

«Почему решил обновить имидж? Просто потому, что стало жарко. Отращу ли снова волосы к зиме? Возможно. Но если с этой прической попрет и пойдет игра, то, возможно, буду с ней. Бывает же такое, что не идет, — что-то меняют», — приводит «РБ Спорт» слова Щетинина.

Щетинин выступает за «Ростов» с 2021 года. В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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