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Сегодня, 16:06

Щербаченко: «Краснодар» перестроился с д'Артаньянского футбола на прагматичный»

Алина Савинова
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Российский специалист Федор Щербаченко оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас для решения задач на первый план во многом выходит прагматизм. И «Краснодар» немножко изменился, перестроившись с такого д'Артаньянского футбола на более строгий в плане дисциплины, более нацеленный на достижение результатов. Раньше я не мог себе представить, что «Краснодар» при Галицком будет так играть. Раньше в команде у Сергея Николаевича была ставка на зрелищность, на атаку, на большое количество моментов, а прагматичный футбол ни при одном тренере не поощрялся», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 5 туров РПЛ, набрав 13 очков. 25 августа «быки» сыграют с «Факелом». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005293393_scherbachenko_krasnodar_perestroilsya_s_dartanyanskogo_futbola_na_pragmatichnyiy_ranshe_u_galickogo_takogo_ne_byilo
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Федор Щербаченко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
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Спартак – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Ростов
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27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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