Щербаченко: «Краснодар» перестроился с д'Артаньянского футбола на прагматичный»

Российский специалист Федор Щербаченко оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас для решения задач на первый план во многом выходит прагматизм. И «Краснодар» немножко изменился, перестроившись с такого д'Артаньянского футбола на более строгий в плане дисциплины, более нацеленный на достижение результатов. Раньше я не мог себе представить, что «Краснодар» при Галицком будет так играть. Раньше в команде у Сергея Николаевича была ставка на зрелищность, на атаку, на большое количество моментов, а прагматичный футбол ни при одном тренере не поощрялся», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 5 туров РПЛ, набрав 13 очков. 25 августа «быки» сыграют с «Факелом». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.