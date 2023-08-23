Агент Клаудиньо опроверг информацию об интересе клуба лиги 1 к игроку

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию, что игроком интересовался один из ведущих клубов лиги 1.

«Клаудиньо интересовался клуб лиги 1? Это неправда. Есть ли интерес к Клаудиньо? Только запросы», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днем».

Ранее Клаудиньо по-русски ответил «СЭ» на вопрос, останется ли в «Зените».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Клаудиньо находится в российском клубе с 2021 года, контракт — до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.