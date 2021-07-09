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Сазонов: «Хочу расти вместе с «Динамо», достигая новых высот»

10:50
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Защитник Саба Сазонов, ставший игроком «Динамо», поделился своими планами в московском клубе.

19-летний футболист подписал с «Динамо» трехлетний контракт.

«Хочу расти вместе с «Динамо», достигая новых высот и завоевывая титулы», — отметил Сазонов.

В составе «Зенита» защитник выступал с 2019 года. За основную команду Сазонов дебютировал в мае 2021 года. В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 1 игру.

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