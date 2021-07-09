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Семин: «После Кубка с Эштрековым не хватило шампанского. Хотели добавить, но забрали в милицию. Были грибы, все отравились»

10:53
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист московского «Динамо» Юрий Семин рассказал о том, как отравился грибами после алкогольной выпивки.

«Плохо было один раз: мы Кубок выиграли с московским «Динамо» и сразу поехали домой. Выпивали обычные напитки — шампанское. Вдруг нам не хватило шампанского, и мы хотели в магазине добавить. Магазин закрыт, пошел Эштреков (Владимир) со мной, упрашивали, чтобы нам дали. Видимо, некорректно делали это, и нас забрали в милицию. Но потом отпустили. Мы пришли домой, разошлись вовремя. Но до этого мы ели грибы. И этими грибами вся наша компания отравилась», — рассказал Семин в интервью Sports.ru.

В 1970-м году, будучи футболистом, Семин в составе «Динамо» выиграл Кубок СССР, обыграв тбилисское «Динамо» со счетом 2:1.

Семин также ранее выступал за московский «Спартак», «Кайрат», «Кубань», «Локомотив» и другие клубы.

Последним местом работы российского специалиста в качестве тренера был «Локомотив», который он покинул в мае 2020-го.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=xxWloq1byTQ&t=831s

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Виктория Кравченко все материалы автора

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