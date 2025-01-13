Сарвели — об изменениях перед второй частью РПЛ: «Не надо ничего менять, если все работает»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в комментарии «СЭ» поделился мнением об изменениях в клубе перед стартом весенней части сезона-2024/25.

— Что стоит изменить, чтобы добиться успеха? Может, что-то с ментальной точки зрения?

— Не надо ничего менять, если все работает. Все будет хорошо.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

Артем Бухаев, Дарик Агаларов