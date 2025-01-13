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Сегодня, 15:05

ЦСКА объявил состав на первый зимний сбор в ОАЭ

Алина Савинова
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ЦСКА опубликовал состав на первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. В понедельник армейцы прилетели в Абу-Даби.

Московская команда будет проводить подготовку ко второй части сезона в ОАЭ с 13 по 23 января и с 27 января по 11 февраля. Третий сбор ЦСКА состоится с 14 по 23 февраля в турецком Белеке.

Состав ЦСКА на первый сбор в Абу-Даби:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристьян Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артем Бандикян, Иван Ананьев.

Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артем Шуманский, Секу Койта.

По итогам первой части сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 балл за 18 матчей.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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