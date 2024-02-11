Сапета: «Динамо» надо смотреть выше третьего места»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился мнением о том, нужны ли московской команде трансферы этой зимой.

«Думаю, что один-два игрока все-таки придут зимой. А так, команда показывала хороший футбол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сапеты.

Также он оценил перспективы бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Надо смотреть выше. Москвичи могут и «Краснодар» догнать. Матчей еще много. Нужно это сделать», — добавил экс-игрок «Динамо».

После 18 туров московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар» (38), вторая позиция у «Зенита» (36).