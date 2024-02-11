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11 февраля, 17:18

Наумов считает, что «Локомотив» должен удержать Миранчука и Жемалетдинова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал будущее полузащитников красно-зеленых Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Контракты обоих игроков с «Локомотивом» истекают летом этого года.

«Не знаю, уйдет ли Миранчук, но видимо, в «Локомотиве» не складывается. Слышал, что между агентом и генеральным директором не все ладно. В интересах «Локомотива» удержать и Миранчука, и Жемалетдинова. Они усиливают игру, их уход — потеря», — цитирует Наумова Betonmobile.ru.

В текущем сезоне в активе 28-летнего Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. 27-летний Жемалетдинов забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу в 13 играх.

Источник: Betonmobile.ru
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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