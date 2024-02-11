Наумов считает, что «Локомотив» должен удержать Миранчука и Жемалетдинова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал будущее полузащитников красно-зеленых Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Контракты обоих игроков с «Локомотивом» истекают летом этого года.

«Не знаю, уйдет ли Миранчук, но видимо, в «Локомотиве» не складывается. Слышал, что между агентом и генеральным директором не все ладно. В интересах «Локомотива» удержать и Миранчука, и Жемалетдинова. Они усиливают игру, их уход — потеря», — цитирует Наумова Betonmobile.ru.

В текущем сезоне в активе 28-летнего Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. 27-летний Жемалетдинов забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу в 13 играх.