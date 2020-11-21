РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сандро Шварц рассказал, о чем говорил с Тедеско

21:22
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:1) подвел итоги встречи и рассказал, о чем говорил с Доменико Тедеско.

— Команда сыграла очень интенсивно. У нас были хорошие подходы и голевые моменты. Конечно раастраивает, что в конце пропустили ответный мяч, — отметил Шварц в эфире телеканала «Матч премьер». — Однако по игре у нас были очень хорошие отрезки. Считаю, что хорошо сыграли.

— Что случилось после гола?

— Всю игру мы очень хорошо защищались. Однако в одном моенте не смогли противостоять сопернику. У нас было много моментов, когда мы переходили из обороны в атаку. Могли забить. Но соперник очень хороший. Результат закономерный. Мы рады, что взяли очко на выезде.

— О чем говорили с Тедеско до и после матча?

— Мы просто пориветствовали друг друга. Полгода мы не виделись. Очень удивительно было, что вновь увидимся в Москве.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир