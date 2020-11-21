Сандро Шварц рассказал, о чем говорил с Тедеско

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:1) подвел итоги встречи и рассказал, о чем говорил с Доменико Тедеско.

— Команда сыграла очень интенсивно. У нас были хорошие подходы и голевые моменты. Конечно раастраивает, что в конце пропустили ответный мяч, — отметил Шварц в эфире телеканала «Матч премьер». — Однако по игре у нас были очень хорошие отрезки. Считаю, что хорошо сыграли.

— Что случилось после гола?

— Всю игру мы очень хорошо защищались. Однако в одном моенте не смогли противостоять сопернику. У нас было много моментов, когда мы переходили из обороны в атаку. Могли забить. Но соперник очень хороший. Результат закономерный. Мы рады, что взяли очко на выезде.

— О чем говорили с Тедеско до и после матча?

— Мы просто пориветствовали друг друга. Полгода мы не виделись. Очень удивительно было, что вновь увидимся в Москве.