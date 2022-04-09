Бабаев считает, что УЕФА и ФИФА не станут исключать РФС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном исключении РФС из УЕФА и ФИФА.

— Верите, что ФИФА и УЕФА могут исключить РФС?

— Мы видим, что ФИФА уже отказалась от этого шага. Думаю, решение не изменится. Как мне кажется, истерия уже успокаивается. Не дойдет до того, чтобы сжигать мосты и окончательно сталкивать по национальному признаку нашу страну с Европой и всем остальным миром.

— Как вы отнеслись к решению РФС подать заявку на Евро?

— Это было запланировано. Может, сейчас это выглядит немного странно, но что не запрещено, то разрешено. Почему бы нет. Нормальная концепция.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.