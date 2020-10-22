Сандро Шварц прибыл в Москву
20:01
В четверг, 22 октября, в Москву прибыли главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и его помощник Волкан Булут, сообщает пресс-служба клуба.
На официальной странице москвичей в Instagram в сторис появилось видео, как его встречают в аэропорту. Шварц сразу же получил шарфик «Динамо» и сделал несколько фото. Затем видео появилось и в Twitter.
14 октября Сандро Шварц официально был назначен главным тренером бело-голубых. Контракт с 42-летним немцем рассчитан до конца сезона-2021/22. Кроме Булута, в тренерский штаб Шварца вошел бывший форвард команды Андрей Воронин, который уже успел провести первую тренировку в России.
??Сандро Шварц и Волкан Булут в Москве! pic.twitter.com/WC2YAnHqNf— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2020
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