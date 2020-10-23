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Сандро Шварц: «Динамо» — клуб с большими традициями»

17:55
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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что знает о московском клубе и российском футболе.

— Что вы знали о российском футболе до приглашения «Динамо»?

 — Конечно, слышал, что «Динамо», например, — клуб с большими традициями. Но куда больше о РПЛ узнал, когда изучал предложение московского клуба. Могу сказать, что лига очень сильная: играют серьезные игроки, футболисты хорошо оснащены технически. Будет интересно работать здесь. (Константин Алексеев)

 

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