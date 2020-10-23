Сандро Шварц: «Динамо» — клуб с большими традициями»
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что знает о московском клубе и российском футболе.
— Что вы знали о российском футболе до приглашения «Динамо»?
— Конечно, слышал, что «Динамо», например, — клуб с большими традициями. Но куда больше о РПЛ узнал, когда изучал предложение московского клуба. Могу сказать, что лига очень сильная: играют серьезные игроки, футболисты хорошо оснащены технически. Будет интересно работать здесь. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.