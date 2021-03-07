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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Самюэль Жиго пропустит игру с «Динамо»

20:30
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил желтую карточку в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (4:1, второй тайм). Для француза это предупреждение стало четвертым в сезоне.

Таким образом, он пропустит игру следующего тура. Красно-белым предстоит сыграть против «Динамо».

Спартак — Краснодар

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