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«Спартак» — «Краснодар»: Ларссон увеличил отрыв до трех голов

20:26
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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон увеличил отрыв красно-белых в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1, второй тайм) до трех мячей.

Ранее в составе москвичей отметились Александр Соболев, оформивший дубль, и Квинси Промес, забивший дебютный гол за «Спартак».

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