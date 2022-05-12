Жиго о «Спартаке» в финале Кубка: «Нам необходимо победить во что бы то ни стало!»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в комментарии для «СЭ» оценил выход в финал БЕТСИТИ Кубка России. 11 мая красно-белые на своем поле победили «Енисей» со счетом 3:0.

«В матче с «Енисеем» мы добыли очень важную победу и вышли в финал. Какие у меня ожидания от кубкового дерби с «Динамо»? Все очевидно же — нам необходимо победить во что бы то ни стало!» — сказал Жиго «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

11 мая красно-белые обыграли «Енисей» (3:0) в полуфинальном матче турнира.