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Кечинов считает возможный уход Николсона потерей для «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на возможный уход нападающего Шамара Николсона в летнее трансферное окно.

«Если «Спартак» сам хочет продать Николсона и готов это сделать, значит он не особо нужен клубу. Как по мне, Шамар — нормальная боевая единица. Во всех матчах, в которых он принимал участие, он старался и напрягался. Иногда Николсон забивает, иногда отдает. Если тренерский штаб решил, что его можно отпустить в случае предложения от какой-то команды летом, то так и будет. Если тренерский штаб считает, что в группе атаки «Спартака» есть футболисты сильнее Шамара, значит решение — продавать. 5-6 миллионов евро — приемлемые деньги за Николсона», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за «красно-белых», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6,5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kechinov-nikolson-zabivaet-i-otdayot-shamar-normalnaya-boevaya-edinica-244835/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Локомотив

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