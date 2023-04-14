Самсонов о матче со «Спартаком»: «После победы над «Факелом» все равно эмоционально полегче будет»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал «СЭ» о настрое на матч 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Посмотрим, как сложится игра со «Спартаком». Эмоционально все равно полегче будет уже после победы в чемпионате. Победа всегда возвышает чуть-чуть», — сказал Самсонов «СЭ».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» завтра, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.