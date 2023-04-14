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Генеральный директор «Ахмата» — о контракте Садулаева: «У него есть автоматическая пролонгация соглашения»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о возможном продлении контракта с полузащитником Лечи Садулаевым.

«У Лечи Садулаева все хорошо с контрактом. Нужно только проявлять себя на поле. Но он один из игроков, который держит пост в данный момент, это добавляет трудностей. У Садулаева есть автоматическая пролонгация контракта. Сколько здоровье позволит играть, столько и будет выступать за нас», — сказал Айдамиров «СЭ».

23-летний россиянин сыграл в текущем сезоне за грозненцев 25 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Он выступает за команду с лета 2019 года.

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 22 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
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1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
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10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
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 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
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 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
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