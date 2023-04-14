Генеральный директор «Ахмата» — о контракте Садулаева: «У него есть автоматическая пролонгация соглашения»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о возможном продлении контракта с полузащитником Лечи Садулаевым.

«У Лечи Садулаева все хорошо с контрактом. Нужно только проявлять себя на поле. Но он один из игроков, который держит пост в данный момент, это добавляет трудностей. У Садулаева есть автоматическая пролонгация контракта. Сколько здоровье позволит играть, столько и будет выступать за нас», — сказал Айдамиров «СЭ».

23-летний россиянин сыграл в текущем сезоне за грозненцев 25 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Он выступает за команду с лета 2019 года.

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 22 туров.