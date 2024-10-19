Самошников пропустит матч с «Зенитом» из-за перебора желтых карточек

Защитник «Локомотива» Илья Самошников получил желтую карточку в матче с «Химками» в рамках 12-го тура чемпионата России.

Для 26-летнего игрока это предупреждение стало четвертым в нынешнем сезоне РПЛ. Таким образом, футболист пропустит встречу следующего тура с «Зенитом», которая пройдет 27 октября.