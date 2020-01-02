Самошников перешел из «Торпедо» в «Рубин»
14:35
Крайний защитник и полузащитник Илья Самошников стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба. Футболист родился 14 ноября 1997 года в Москве. Начал карьеру он в столичных «Велесе» и «Арарате». Сезон-2018/19 он отыграл в «Шиннике», а с 1 июля 2019 года выступал за «Торпедо».
В 22 матчах Олимп-ФНЛ он забил 1 гол и сделал 5 передач.
Дополнительная информация
https://www.rubin-kazan.ru/posts/ilya-samoshnikov-pereshel-v-rubin
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