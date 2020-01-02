Самошников перешел из «Торпедо» в «Рубин»

Крайний защитник и полузащитник Илья Самошников стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба. Футболист родился 14 ноября 1997 года в Москве. Начал карьеру он в столичных «Велесе» и «Арарате». Сезон-2018/19 он отыграл в «Шиннике», а с 1 июля 2019 года выступал за «Торпедо».

В 22 матчах Олимп-ФНЛ он забил 1 гол и сделал 5 передач.