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Самошников перешел из «Торпедо» в «Рубин»

14:35

Крайний защитник и полузащитник Илья Самошников стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт клуба. Футболист родился 14 ноября 1997 года в Москве. Начал карьеру он в столичных «Велесе» и «Арарате». Сезон-2018/19 он отыграл в «Шиннике», а с 1 июля 2019 года выступал за «Торпедо».

В 22 матчах Олимп-ФНЛ он забил 1 гол и сделал 5 передач.

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/ilya-samoshnikov-pereshel-v-rubin

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