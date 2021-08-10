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«Самоха есть. Зачем нам Месси». Слуцкий пошутил о срыве трансфера аргентинской звезды

19:32
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин» Ответ Леонида Слуцкого.
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в социальных сетях подключился к обсуждению главного трансфера лета: перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

В комментариях в Instagram он шуткой ответил на вопрос: «Почему клуб не подписал Месси?»

«Самоха есть. Зачем нам Месси», — написал Слуцкий.

Ответ Леонида Слуцкого.
Ответ Леонида Слуцкого.

Лионель Месси перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSZgExtqg1-/?utm_medium=copy_link

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы