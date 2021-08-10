«Самоха есть. Зачем нам Месси». Слуцкий пошутил о срыве трансфера аргентинской звезды

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в социальных сетях подключился к обсуждению главного трансфера лета: перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

В комментариях в Instagram он шуткой ответил на вопрос: «Почему клуб не подписал Месси?»

«Самоха есть. Зачем нам Месси», — написал Слуцкий.

Ответ Леонида Слуцкого.

Лионель Месси перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.