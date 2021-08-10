Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию об интересе «Челси» к полузащитнику московского клуба Арсену Захаряну.

— Арсен Захарян ваш был признан лучшим игроком матча с ЦСКА. И сразу стали писать, что им интересуется Абрамович. Это правда?

— Пускай Абрамович интересуется своей судьбой, — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

— А еще в контракте у Захаряна якобы прописаны отступные 12 миллионов евро. Это у всех молодых такие контракты?

— Нет, не у всех, а у талантливых. Я думаю, что он в перспективе стоит не меньше. Но, с другой стороны, ему только 18 исполнилось. Ну, я-то знаю, что ему такие рекомендации дают. Конечно, надо по крайней мере года 3 еще поиграть здесь, в отечественном первенстве. Ну, в «Динамо», естественно, куда еще переходить, зачем? Чуть окрепнуть, и тогда можно идти. Иначе можно надломиться. Потому что чужая страна, чужие игроки, чужой менталитет. Это может сломать молодого парня. А свое он еще успеет заработать.

— Его в Англии сломают?

— У нас было много примеров, когда люди уезжали и потом пропадали вообще.

— А там, глядишь, и все 30 миллионов будет стоить, если окрепнет.

— Ну, а почему нет? Мы в свое время Данни «Зениту» за 30 миллионов продали.