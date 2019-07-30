Самедов видит несправедливое отношение к Кутепову в "Спартаке"

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" видит чересчур несправедливое отношение к Илье Кутепову в "Спартаке". Он отметил, что очень часто у других ошибки не замечают, а у Кутепова всегда видят.

– Представьте, что вы спортивный директор "Спартака". Сколько футболистов нынешней команды вы бы оставили?

– Человек 10-11 оставил бы. Половину. Есть футбольные моменты, а есть моменты раздевалки. Знаю многих людей по человеческим качествам. На мой взгляд, есть футболисты, которые сильно переоценены болельщиками, а есть те, кто недооценен. Есть игроки, которые купаются во всеобщей любви, но качеств этих футболистов я никогда не понимал.

– Самый недооцененный игрок "Спартака"?

– Чересчур несправедливое отношение я вижу к Илье Кутепову.

– Поясните.

– Знаете, есть вкусовщина. Мы совершаем одну и ту же ошибку, но вы нравитесь и про вас скажут: он ошибается нечасто, так что мы ему простим. А про меня, потому что не нравлюсь, скажут: ну сколько можно, давайте его скинем, это якорь. Вот это вкусовщина. Очень часто у других ошибки не замечают, у Ильи почему-то замечают.

– Самый интересный иностранец, с которым играли в "Спартаке"?

– Очень много было забавных ребят из Африки. Кебе был очень серьезный, даже в тренировочном процессе иногда вел себя жестоко. Мог прыгнуть и реально покалечить. Был Тчуйсе, супер парень, Робсон – отличный.

– Правда, что Кебе как-то встречал Баранова у метро с ножом?

– Нет, это про другого футболиста история.

– Про кого?

– Про серба одного, который Кебе обидел. И тот его встречал. Но в итоге все успокоилось.(Сергей Егоров)

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