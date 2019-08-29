Самедов будет выступать за «Знамя» бесплатно
Полузащитник Александр Самедов не будет получать зарплату, выступая за ФК «Знамя». Об этом сообщил директор клуба Евгений Лукьянов.
В комментарии РБК Лукьянов заявил, что юридического контракта с игроком нет, поскольку клуб является любительским. Также он сообщил, что клуб договорился с игроком о выступлении до конца чемпионата, который завершится в конце октября.
«Поэтому это соглашение скорее дружеское, чем официальное», — отметил он, добавив, что футболист не будет получать зарплату в клубе.
Дебют игрока в любительской лиге состоится 7 сентября в матче с командой «Витязь» из Подольска. Ранее Самедов объявил о завершении карьеры на профессиональном уровне.
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