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Самедов будет выступать за «Знамя» бесплатно

08:38
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Полузащитник Александр Самедов не будет получать зарплату, выступая за ФК «Знамя». Об этом сообщил директор клуба Евгений Лукьянов.

В комментарии РБК Лукьянов заявил, что юридического контракта с игроком нет, поскольку клуб является любительским. Также он сообщил, что клуб договорился с игроком о выступлении до конца чемпионата, который завершится в конце октября.

«Поэтому это соглашение скорее дружеское, чем официальное», — отметил он, добавив, что футболист не будет получать зарплату в клубе.

Дебют игрока в любительской лиге состоится 7 сентября в матче с командой «Витязь» из Подольска. Ранее Самедов объявил о завершении карьеры на профессиональном уровне.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d675acc9a79479d9a852851?ruid=UET9A11K2cqtgODSAxxSAg==

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