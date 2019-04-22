11:23 | Футбол — РПЛ

Сальваторе Боккетти: "Когда забьет Мельгарехо? Не знаю"

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что полузащитник и одноклубник итальянца Лоренсо Мельгарехо сможет отличиться в следующем, 25-м туре чемпионата России против "Арсенала", сообщает официальный сайт красно-белых.

– Когда забьет Мельгарехо? Не знаю, надеюсь, что в следующем туре, – сказал Боккетти.

"Спартак" сыграет с "Арсеналом" 25 апреля.

В текущем сезоне Мельгарехо провел 28 матчей за "Спартак", забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Спартак - Енисей

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https://spartak.com/videos/22073624/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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