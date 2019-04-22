Сальваторе Боккетти: "Когда забьет Мельгарехо? Не знаю"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что полузащитник и одноклубник итальянца Лоренсо Мельгарехо сможет отличиться в следующем, 25-м туре чемпионата России против "Арсенала", сообщает официальный сайт красно-белых.

– Когда забьет Мельгарехо? Не знаю, надеюсь, что в следующем туре, – сказал Боккетти.

"Спартак" сыграет с "Арсеналом" 25 апреля.

В текущем сезоне Мельгарехо провел 28 матчей за "Спартак", забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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