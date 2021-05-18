Хорватский полузащитник Филип Мрзляк переподписал контракт с «Уфой» до июня 2023 года, информирует сайт клуба.

28-летний Мрзляк перешел в команду в ноябре 2020 года в качестве свободного агента.

За это время хавбек провел 16 матчей в составе «Уфы», забил 4 гола и сделал 2 ассиста.