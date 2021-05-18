Мрзляк переподписал контракт с «Уфой»
13:22
Хорватский полузащитник Филип Мрзляк переподписал контракт с «Уфой» до июня 2023 года, информирует сайт клуба.
28-летний Мрзляк перешел в команду в ноябре 2020 года в качестве свободного агента.
За это время хавбек провел 16 матчей в составе «Уфы», забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
ФК «Уфа» продлил контракт с Филипом Мрзляком!— ФК УФА (@UfaFc) May 18, 2021
Хорватский полузащитник Филип Мрзляк переподписал трудовой контракт с нашим клубом до июня 2023 г.https://t.co/PIbeuFlRu4 pic.twitter.com/uM6TPIamXB
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/fk-ufa-prodlil-kontrakt-s-filipom-mrzlyakom
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