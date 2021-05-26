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«Газизов говорил, что мы можем потерять Урунова, как в свое время потеряли Зинченко». Салихова — об «азиатской звезде» «Спартака»

16:38
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

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Она рассказала, как бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов обосновал трансфер полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова.

«Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 миллионов евро, — рассказала «СЭ» Салихова. — Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 миллионов, а вы ничего не понимаете. Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли Александра Зинченко, который был у вас на просмотре. Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет». Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах».

(Максим Алланазаров)

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