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1 февраля, 10:50

Сафонов: «Скопинцев не подходит «Зениту»

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев.
Дмитрий Скопинцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

— «Зениту» нужен левый защитник, качественный, способный заменить бразильца Сантоса на бровке или выиграть у него конкуренцию, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». — Круговой годился на эту роль. Найти ему замену сложно. Такого, чтобы был на голову выше Кругового, в России нет.

— Говорят про Скопинцева из «Динамо».

— Не зенитовский игрок. Там нужен тонкий пас, умение начать атаку, а это не его конек. Не думаю, что Скопинцев окажется в «Зените». Им легче среди молодежи найти такого игрока, может, в своей системе. Можно, конечно, иностранца взять, но в «Зените» и так целая команда бразильцев. Куда еще?

— Кандидатуру Харина из «Ахмата» называли.

— Ну это все не игроки уровня «Зенита» — Харин, Адамов. Мы же видели, как последний пытался себя там зарекомендовать. Не получилось.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-skopintsev-ne-podhodit-zenitu/
Дмитрий Скопинцев
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Краснодар

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П
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