Сафонов: «Скопинцев не подходит «Зениту»

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

— «Зениту» нужен левый защитник, качественный, способный заменить бразильца Сантоса на бровке или выиграть у него конкуренцию, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт». — Круговой годился на эту роль. Найти ему замену сложно. Такого, чтобы был на голову выше Кругового, в России нет.

— Говорят про Скопинцева из «Динамо».

— Не зенитовский игрок. Там нужен тонкий пас, умение начать атаку, а это не его конек. Не думаю, что Скопинцев окажется в «Зените». Им легче среди молодежи найти такого игрока, может, в своей системе. Можно, конечно, иностранца взять, но в «Зените» и так целая команда бразильцев. Куда еще?

— Кандидатуру Харина из «Ахмата» называли.

— Ну это все не игроки уровня «Зенита» — Харин, Адамов. Мы же видели, как последний пытался себя там зарекомендовать. Не получилось.