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1 февраля, 10:02

Карпин — об ЭСК: «Бесполезный орган. Они в 99 процентах оправдывают или поддерживают решение судьи»

Сергей Разин
корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о работе Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

— С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов, это бесполезный орган, — приводит слова Карпина Sport24. — А то, что тебе могут сказать, что ты был прав... Ну и толку от этого? Тем более что в 99 процентах ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что по сути этот орган бесполезный.

— С Каманцевым в этом сезоне встречались?

— Нет. В прошлом сезоне он приезжал встречаться с командой, я там тоже был. После этого — все. Да и смысла я в этих встречах не вижу. Ничего не меняется.

«Ростов» после 18 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/football/news-616963-karpin-pro-esk-po-suti-eto-bespoleznyy-organ-oni-v-99-opravdyvayut-ili-podderzhivayut-resheniye-sudi
Валерий Карпин
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
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Динамо – Локомотив
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