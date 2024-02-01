Карпин — об ЭСК: «Бесполезный орган. Они в 99 процентах оправдывают или поддерживают решение судьи»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о работе Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

— С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов, это бесполезный орган, — приводит слова Карпина Sport24. — А то, что тебе могут сказать, что ты был прав... Ну и толку от этого? Тем более что в 99 процентах ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что по сути этот орган бесполезный.

— С Каманцевым в этом сезоне встречались?

— Нет. В прошлом сезоне он приезжал встречаться с командой, я там тоже был. После этого — все. Да и смысла я в этих встречах не вижу. Ничего не меняется.

«Ростов» после 18 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 21 очко.