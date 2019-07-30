Сафонов и Обляков вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА, которые могут выстрелить в новом сезоне

Защитник ЦСКА Иван Обляков и вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов вошли в топ-50 талантов, которые должны блеснуть в сезоне-2019/20 по версии УЕФА.

В списке вошли четыре футболиста, играющих в РПЛ. В рейтинг включены полузащитник ЦСКА Никола Влашич и хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Полный список игроков:

Амаду Айдара (Мали, "РБ Лейпциг" - 21 год)

Юнус Акгюн (Турция, "Галатасарай"​ - 19 лет)

Бенуа Бадьяшиль (Франция, "Монако" - 18 лет)

​Ромариу Баро (Португалия, "Порту" - 19 лет)

Йосип Брекало​ (Хорватия, "Вольфсбург"​ - 21 год)

​Якоб Брун Ларсен (Дания, "Боруссия"​ Дортмунд - 20 лет)

​Риан Брюстер (Англия, "Ливерпуль"​ - 19 лет)

Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА - 21 год)

Адам Гложек (Чехия, "Спарта" - 17 лет)

​Кевин Дансо (Австрия, "Аугсбург" - 20 лет)

Алфонсо Дейвис (Канада, "Бавария" - 18 лет)

​Денис Дрэгуш (Румыния, "Вииторул" - 20 лет)

Мусса Дьяби (Франция, "Байер" - 20 лет)

​Мохаммед Ихаттарен (Голландия, ПСВ - 17 лет)

​Деян Йовелич (Сербия, "Айнтрахт" - 19 лет)

Озан Кабак (Турция, "Шальке-04" - 19 лет)

Джоване Кабрал (Кабо-Верде, "Спортинг" - 21 год)

Хвича Кварацхелия (Грузия, "Рубин" - 18 лет)

​Ибраима Конате (Франция, "РБ Лейпциг" - 20 лет)

Алекс Крал (Чехия, "Славия" - 21 год)

Ренан Лоди (Бразилия, "Атлетико" - 21 год)

​Шон Лонгстафф (Англия, "Ньюкасл" - 20 лет)

​Арне Майер (Германия, "Герта" - 20 лет)

Дониэлл Мален (Голландия, ПСВ - 20 лет)

Иван Обляков (Россия, ЦСКА - 21 год)

​Дани Ольмо (Испания, "Динамо"​ Загреб - 21 год)

Андреас Ольсен (Дания, "Болонья" - 19 лет)

Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" - 18 лет)

​Лука Пеллегрини (Италия, "Ювентус" - 20 лет)

Денис Попов (Украина, "Динамо"​ Киев - 20 лет)

​Рикард Пуч (Испания, "Барселона" - 19)

​Марко Рихтер (Германия, "Аугсбург" - 21 год)

Родриго (Бразилия, "Реал" - 18 лет)

​Вильям Салиба (Франция, "Сент-Этьен" - 18 лет)

Исмаила Сарр (Сенегал, "Ренн" - 21 год)

Матвей Сафонов (Россия, "Краснодар" - 20 лет)

​Сандро Тонали​ (Италия, "Брешия" - 19 лет)

​Ферран Торрес (Испания, "Валенсия" - 19 лет)

Желсон Фернандеш (Португалия, "Бенфика" - 20 лет)

​Янис Хаджи (Румыния, "Генк" - 20 лет)

Эрлинг Холанн (Норвегия, "Зальцбург" - 19 лет)

Георгий Цитаишвили (Украина, "Динамо" Киев - 18 лет)

Сэмюэл Чуквуэзе (Нигерия, "Вильярреал" - 20 лет)

​Ксавер Шлагер (Австрия, "Вольфсбург" - 21 год)

​Фабиу Силва (Португалия, "Порту" - 17 лет)

​Карел Эйтинг (Голландия, "Аякс" - 21 год)

​Юрген Эккеленкамп (Голландия, "Аякс" - 19 лет)

Эльиф Эльмас (Северная Македония, "Фенербахче" - 19 лет)

​Гювен Ялчын (Турция, "Бешикташ" - 20 лет)