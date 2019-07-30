Сафонов и Обляков вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА, которые могут выстрелить в новом сезоне

Защитник ЦСКА Иван Обляков и вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов вошли в топ-50 талантов, которые должны блеснуть в сезоне-2019/20 по версии УЕФА.
В списке вошли четыре футболиста, играющих в РПЛ. В рейтинг включены полузащитник ЦСКА Никола Влашич и хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия.
Полный список игроков:
Амаду Айдара (Мали, "РБ Лейпциг" - 21 год)
Юнус Акгюн (Турция, "Галатасарай" - 19 лет)
Бенуа Бадьяшиль (Франция, "Монако" - 18 лет)
Ромариу Баро (Португалия, "Порту" - 19 лет)
Йосип Брекало (Хорватия, "Вольфсбург" - 21 год)
Якоб Брун Ларсен (Дания, "Боруссия" Дортмунд - 20 лет)
Риан Брюстер (Англия, "Ливерпуль" - 19 лет)
Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА - 21 год)
Адам Гложек (Чехия, "Спарта" - 17 лет)
Кевин Дансо (Австрия, "Аугсбург" - 20 лет)
Алфонсо Дейвис (Канада, "Бавария" - 18 лет)
Денис Дрэгуш (Румыния, "Вииторул" - 20 лет)
Мусса Дьяби (Франция, "Байер" - 20 лет)
Мохаммед Ихаттарен (Голландия, ПСВ - 17 лет)
Деян Йовелич (Сербия, "Айнтрахт" - 19 лет)
Озан Кабак (Турция, "Шальке-04" - 19 лет)
Джоване Кабрал (Кабо-Верде, "Спортинг" - 21 год)
Хвича Кварацхелия (Грузия, "Рубин" - 18 лет)
Ибраима Конате (Франция, "РБ Лейпциг" - 20 лет)
Алекс Крал (Чехия, "Славия" - 21 год)
Ренан Лоди (Бразилия, "Атлетико" - 21 год)
Шон Лонгстафф (Англия, "Ньюкасл" - 20 лет)
Арне Майер (Германия, "Герта" - 20 лет)
Дониэлл Мален (Голландия, ПСВ - 20 лет)
Иван Обляков (Россия, ЦСКА - 21 год)
Дани Ольмо (Испания, "Динамо" Загреб - 21 год)
Андреас Ольсен (Дания, "Болонья" - 19 лет)
Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" - 18 лет)
Лука Пеллегрини (Италия, "Ювентус" - 20 лет)
Денис Попов (Украина, "Динамо" Киев - 20 лет)
Рикард Пуч (Испания, "Барселона" - 19)
Марко Рихтер (Германия, "Аугсбург" - 21 год)
Родриго (Бразилия, "Реал" - 18 лет)
Вильям Салиба (Франция, "Сент-Этьен" - 18 лет)
Исмаила Сарр (Сенегал, "Ренн" - 21 год)
Матвей Сафонов (Россия, "Краснодар" - 20 лет)
Сандро Тонали (Италия, "Брешия" - 19 лет)
Ферран Торрес (Испания, "Валенсия" - 19 лет)
Желсон Фернандеш (Португалия, "Бенфика" - 20 лет)
Янис Хаджи (Румыния, "Генк" - 20 лет)
Эрлинг Холанн (Норвегия, "Зальцбург" - 19 лет)
Георгий Цитаишвили (Украина, "Динамо" Киев - 18 лет)
Сэмюэл Чуквуэзе (Нигерия, "Вильярреал" - 20 лет)
Ксавер Шлагер (Австрия, "Вольфсбург" - 21 год)
Фабиу Силва (Португалия, "Порту" - 17 лет)
Карел Эйтинг (Голландия, "Аякс" - 21 год)
Юрген Эккеленкамп (Голландия, "Аякс" - 19 лет)
Эльиф Эльмас (Северная Македония, "Фенербахче" - 19 лет)
Гювен Ялчын (Турция, "Бешикташ" - 20 лет)
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