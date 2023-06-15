Саенко ответил Павлюченко: «Если есть что сказать, приди и скажи в лицо. Но не на YouTube, не в СМИ»
Бывший футболист сборной России Иван Саенко ответил на слова Романа Павлюченко, который сравнил его внешний вид с бомжом.
«Меня уже невозможно обидеть. Тут другая ситуация. Мы с ним пока не виделись, сегодня-завтра должны увидеться. Здесь дело не во мне. Мне все равно. Тем более у меня с Ромой всегда были хорошие отношения. И на отдыхе вместе были, и машину у него покупал, и дружили, и общались, и классно время проводили. Дело в том, что у меня ребенок сидит в интернете. И читает все это. Вот представь, я сейчас ему отвечу, скажу про него что-то плохое. И это моментально разлетится. А у него точно так же растут дети. И они зайдут в интернет, прочитают и спросят: папа, а почему Саенко про тебя так говорит? В силу этого я никогда не буду говорить плохо про своих коллег. Если есть что сказать, приди и скажи в лицо. Но не на YouTube, не в СМИ.
С Ромой мы поругаться нигде не могли. Мы с ним бизнесом вместе не занимались. Всегда был позитив. Может где-то он какую-то одностороннюю информацию услышал. Но зачем это выносить? Тем более все меня знают, все знают, как я жил, как я одевался. Ладно, проехали. Меня это не обижает. Меня интересует только мнение моих родных и близких", — цитирует Sport24 Саенко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9