Саенко ответил Павлюченко: «Если есть что сказать, приди и скажи в лицо. Но не на YouTube, не в СМИ»

Бывший футболист сборной России Иван Саенко ответил на слова Романа Павлюченко, который сравнил его внешний вид с бомжом.

«Меня уже невозможно обидеть. Тут другая ситуация. Мы с ним пока не виделись, сегодня-завтра должны увидеться. Здесь дело не во мне. Мне все равно. Тем более у меня с Ромой всегда были хорошие отношения. И на отдыхе вместе были, и машину у него покупал, и дружили, и общались, и классно время проводили. Дело в том, что у меня ребенок сидит в интернете. И читает все это. Вот представь, я сейчас ему отвечу, скажу про него что-то плохое. И это моментально разлетится. А у него точно так же растут дети. И они зайдут в интернет, прочитают и спросят: папа, а почему Саенко про тебя так говорит? В силу этого я никогда не буду говорить плохо про своих коллег. Если есть что сказать, приди и скажи в лицо. Но не на YouTube, не в СМИ.

С Ромой мы поругаться нигде не могли. Мы с ним бизнесом вместе не занимались. Всегда был позитив. Может где-то он какую-то одностороннюю информацию услышал. Но зачем это выносить? Тем более все меня знают, все знают, как я жил, как я одевался. Ладно, проехали. Меня это не обижает. Меня интересует только мнение моих родных и близких", — цитирует Sport24 Саенко.