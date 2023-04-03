Бизнесмен Садыгов — об увольнении Гогниева из «Химок»: «Расстались по обоюдному согласию. Пожелали друг другу удачи»

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Химок» и Спартака Гогниева расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

«А что тут комментировать? На сайте все написано. Расстались по обоюдному согласию сторон. Поблагодарили друг друга. Со мной он попрощался, поговорили по телефону, пожелали друг другу удачи», — сказал Садыгов «СЭ».

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Садыговым читайте здесь.