Бизнесмен Садыгов считает позитивной работу Гогниева в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок».

«Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива. Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую. Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни», — сказал Садыгов «СЭ».

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Туфаном Садыговым читайте здесь.