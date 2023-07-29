Садулаев вернулся в Грозный после второго этапа реабилитации за рубежом

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев вернулся в Грозный после второго этапа реабилитации за рубежом, сообщает пресс-служба клуба.

Далее Садулаев начнет работать по индивидуальной программе под началом тренера по физподготовке и реабилитации, чтобы в ближайшем будущем начать тренироваться в общей группе.

23-летний футболист будет наблюдать с трибуны «Ахмат Арены» за матчем команды во втором туре РПЛ с ЦСКА, который состоится 30 июля.

В конце прошлого сезона РПЛ в игре с армейцами Садулаев повредил крестообразную связку колена. Ранее в «Ахмате» заявляли, что сроки восстановления игрока составят шесть месяцев.